Weekend w Polsce: od małego Krakowa do małego Krakowa

Co ciekawe, to właśnie Tarnów stał się powiernikiem romskiej historii. W Muzeum Etnograficznym zwiedzimy największą wystawę tradycji polskich Romów. Co roku latem stare miasto wypełnia gwar cygańskich orkiestr. Organizowany cyklicznie od ponad dwudziestu lat Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów to niezwykłe wydarzenie integrujące Cyganów, będące okazją do wspomnień i zasmakowania namiastki taborowego życia. W trakcie wędrówki po mieście nie można pominąć neonu „Tajsa”, znajdującego się na fasadzie siedziby BWA w Pałacyku Strzeleckim oraz muralu poświęconego społeczności romskiej autorstwa Stacha Szumskiego.