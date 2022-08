Praga to nie tylko niesamowite zabytki i klimatyczne uliczki, to także, a dla niektórych przede wszystkich, świetna kuchnia. Bez zjedzenia gulaszu z knedliczkami nie wyobraża sobie wizyty w tym mieście dziennikarka Monika Sikorska. - Znalazłam fajną knajpkę, w której funkcjonuje system "na karteczki" - opowiada. Za gulasz z knedliczkami i piwo zapłaciła ok. 160 koron czeskich (50 zł).

