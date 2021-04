Węgry. Tęczowy pomnik w Budapeszcie został rozbity dzień po instalacji

Pomnik przedstawiał Statuę Wolności w tęczowych barwach, w pozie klęczącej i z zaciśniętą w górę pięścią. Miało to mieć nawiązanie do gestu amerykańskiego futbolisty Colina Kaepernicka, który był symbolem ruchu Black Lives Matter.

Budapeszt - kontrowersyjny pomnik podzielił Węgrów

Miał stać, bo już nie stoi. Skrajnie prawicowa partia Nasza Ojczyzna uznała pomnik za "symbol antychrześcijański" i zastawiła go w czwartek planszami. Następnie pomnik oblano białą farbą.

Współrządząca na Węgrzech Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa określiła pomnik jako symbol gender, który znieważa wiszącego na krzyżu Chrystusa akurat w Wielki Czwartek i zaapelowała do burmistrz, by usunęła go z przestrzeni publicznej.