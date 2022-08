Dziennikarka Wirtualnej Polski sprawdziła, z jakimi wydatkami musimy się liczyć, jeśli planujemy wyjazd do Wenecji, która uchodzi za jedno z najdroższych miast w Europie. - Noclegi na weekend w sierpniu dla 4-osobowej rodziny w Wenecji to koszt minimum 1000 do 1500 zł. Pizzę zjemy od 10 euro, makarony rozpoczynają się od ok. 12 euro – mówiła Monika Sikorska w programie Newsroom.

