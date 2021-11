Wideo z Tik-Toka było hitem w sieci. Dziś wiadomo, że to fake

Popularne wideo z Tik-Toka nie przedstawia prawdziwej sytuacji

Kłótnię przerwał kapitan samolotu, który wyjaśnił kobiecie, że zaszczepienie się nie było warunkiem podróży samolotem i że nie pozwoli na to, by na pokładzie dochodziło do jakiejkolwiek dyskryminacji. W efekcie poprosił awanturującą się kobietę o opuszczenie samolotu, a pasażerowie nagrodzili go gromkimi brawami.