Widok jak z koszmaru. "Moja noga nigdy tam nie postanie"

"Tak już jest w tropikach" - podsumowała internautka. Jadąc do Australii czy do Azji Południowo-Wschodniej trzeba liczyć się z tym, ze można napotkać pająki, szczególnie blisko lasów i porośniętych terenów. Z pająkami można mieć do czynienia np. w słynnych bungalowach, które mają otwarte łazienki.