Wielka obniżka cen wycieczek. Upoluj wakacje last minute w świetnej cenie

W kwietniu ruszyła jedna z największych w roku wyprzedaży wycieczek. Turyści mogą rezerwować wakacje ze sporą zniżką, sięgającą nawet 70 proc. Mamy dla was propozycje kilku kuszących ofert.

Aktualnie przeceną objęte są wycieczki m.in. do Grecji, Hiszpanii, Turcji czy Bułgarii (Shutterstock.com)

Od 1 kwietnia biura podróży nie proponują już wyjazdów z przedsprzedaży (first minute). Zastąpiły je "lasty". Ceny? Zdecydowanie korzystne! Jeśli organizator będzie miał problem ze sprzedażą wycieczek, to może obniżyć ich koszt nawet o 70 proc. Choć na takie perełki trzeba długo polować. Najczęściej trafiają się obniżki sięgające 40-50 proc.

Na topie m.in. Grecja, Hiszpania i Turcja – Najwięcej ofert w obniżonych cenach znajdziemy na najbliższe 2 miesiące, w tym na majówkę i długi weekend na przełomie maja i czerwca – mówi Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl. Aktualnie przeceną objęte są wycieczki m.in. do Grecji, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii czy Emiratów Arabskich.

Trzeba pamiętać, że gdy na stronie biura pojawi się świeża pula wycieczek w okazyjnych cenach, decyzja o zakupie musi zapaść szybko, ponieważ oferty często znikają w błyskawicznym tempie.

Ponadto warto mieć na uwadze, że ceny mogą zmieniać się nawet tego samego dnia, więc trzeba łapać okazje. – Oferta danego biura podróży dostępna jest dla klientów w całej Polsce, dlatego jeśli dana wycieczka spełnia nasze oczekiwania, warto rezerwować ją od razu – radzi ekspert.

Nasi rodacy coraz częściej o tym wiedzą i spontanicznie kupują wycieczki nawet kilka czy kilkanaście dni przed wyjazdem. Jeśli potraficie podejmować szybkie decyzje, oto kilka propozycji:

7-dniowy urlop w luksusowym i stylowym 5,5-gwiazdkowym hotelu Mitsis Blue Domes Resort na Kosie. W cenie goście mają wyżywienie all inclusive plus, dostęp do kompleksu basenów czy bilety lotnicze z Katowic. Koszt wakacji to 2020 zł – taniej o ok. 1500 zł od ceny katalogowej (przecena 42 proc.). Wyjazd: 21 kwietnia. Zobacz też: Egipt, Turcja i Tunezja. Czeka nas wielki powrót podróżniczych hitów sprzed lat

Kolejna gorąca promocja to 4-gwiazdkowy hotel Delphin El Habib w tunezyjskim mieście Monastyr. Oczywiście w cenie jest wyżywienie all inclusive, bilety lotnicze z Katowic i mnóstwo atrakcji. Koszt wyjazdu – 1465 zł, czyli taniej o ponad 1000 zł (43 proc.) od ceny regularnej. Wyjazd: 3 maja.

Tydzień w słonecznym kurorcie Marsa Alam? Decydując się na zakup już teraz, wydamy 1949 zł, czyli o prawie 1200 zł mniej (39 proc.). W cenie bilety lotnicze z Katowic, 5-gwiazdkowy hotel El Malikia Resort Abu Dabbad i wyżywienie all inclusive. Wyjazd już 8 kwietnia.

Łatwo trafić na duże obniżki cen wycieczek na Cypr. Jednym z proponowanych miejsc jest świetnie oceniany 4-gwiazdkowy hotel Crown Resort Horizon w Pafos. W cenie 2319 zł (zamiast 4039 zł – taniej o 43 proc.) mamy bilety lotnicze z Krakowa, wyżywienie all inclusive czy bogatą ofertę rekreacyjną – m.in. sauny, salony masażu i łaźnie. Wylot już 2 maja.

Nie brakuje też podróży do egzotycznych zakątków świata. Marzyliście o urlopie na Wyspach Zielonego Przylądka? Teraz możecie to zrobić za 2999 zł (zamiast 5149 zł). Organizator zapewnia bilety lotnicze z Warszawy, nocleg w 4-gwiazdkowym hotelu Oasis Atlantico Belorizonte w kurorcie Santa Maria, zaraz obok bajkowej plaży, oraz wyżywienie all inclusive.

Last minute vs first minute - którą ofertę wybrać? Decydować się na zakup wycieczki z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, czy czyhać na okazję dosłownie kilka dni przed urlopem? Zazwyczaj większa obniżka jest w przypadku oferty last minute, ale zaletą first minute są np. bezkosztowa rezygnacja z wyjazdu czy niska zaliczka. Wybierając wakacje last minute, należy przede wszystkim dobrze przyjrzeć się ofertom. Warto upewnić się, jaki standard hotelu zawarty jest w danej ofercie oraz czy uwzględnione są wyżywienie oraz dojazd. Z danych Polskiego Związku Organizatorów Turystyki wynika, że aż 55 proc. Polaków kupuje wycieczkę w ostatnim momencie.

*Ceny aktualne na dzień publikacji materiału.