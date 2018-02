Wielka skała przygniata ich dom. Ale to nie najdziwniejsze miejsce, w którym mieszkają ludzie w Europie

Miasta przyklejone do skał, domy z głazami zamiast dachów czy kamienice tuż nad urwiskiem. Czasem trudno uwierzyć, że ludzie naprawdę mieszkają w takich miejscach. I to na Starym Kontynencie.

Miejsca na domy zostały wydrążone przed setkami lat, a z czasem je przebudowywano. Do dziś wiele osób śpi z ważącymi miliony ton skałami nad głowami . Miasteczko ma ok. 3 tys. mieszkańców.

Niektóre gigantyczne kamienie zastępują dachy , a inne szczelnie otulają domostwa. Miejscowość słynie jako "najbardziej portugalska wioska Portugalii". Mieszka tu ok. 800 osób.

Domy nad przepaścią

Jeśli skały zamiast dachu nie robią na was wrażenia, co powiecie na dom tuż nad przepaścią? To codzienność dla mieszkańców malowniczego miasteczka Ronda, które znajduje się w hiszpańskiej Andaluzji, około 100 km na północny-zachód od Malagi. Zamieszkuje je 35 tys. osób.