Wielkie zmiany w Chorwacji. "Dla turystyki to dobre wyjście"

Nowy rok przywitał Chorwację wielkimi zmianami. Ukochany wakacyjny kraj Polaków wraz z początkiem 2023 r. wstąpił do Strefy Schengen oraz przyjął walutę euro. Jak na te zmiany reagują Chorwaci? - Jeśli chodzi o Strefę Schengen, to wszyscy jednym głosem mówią, że są zadowoleni. Ale w kwestii strefy euro zdania są niestety podzielone – mówiła w programie "Newsroom WP" Monika Zymon-Waligórska, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Polonez" w Splicie. Zdaniem ekspertki zmiana waluty oraz wejście do Strefy Schengen przyniesie sporo korzyści dla sektora turystycznego. Nowe rozwiązanie przede wszystkim ograniczy uciążliwe korki przy wjeździe do kraju.