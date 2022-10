Wielu turystów obawia się tak robić. "Nie należy się bać"

Choć dla niektórych planowanie przyszłorocznych wakacji teraz - w październiku - brzmi jak żart, to okazuje się, że to właśnie najlepszy moment, by to zrobić. - Właściwie to już powinieneś kupować, jeśli chcesz zaoszczędzić - powiedziała prowadzącemu program "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. Jak zaznaczyła, oferty w przedsprzedaży są już dostępne i mają najniższą możliwą cenę. German dodała, że nie należy się bać kupowania w ofercie first minute, bo "im dłużej będziemy zwlekać tym rabaty będą niższe". - Za to, że kupujemy wcześniej, możemy zaoszczędzić i to całkiem sporo. Czasami ten rabat jest liczony dwu cyfrowo - dodała ekspertka.

