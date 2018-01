Wilno to punkt G Europy. Kontrowersyjna reklama miasta na ustach wszystkich

Kobieta leżąca na pościeli z nadrukowaną mapą Europy ściska ją w miejscu, gdzie leży Litwa. Wszystko podsumowuje napis "Nikt nie wie, gdzie jest, ale kiedy go znajdziesz, jest niesamowicie. Wilno - punkt G Europy". Odważna reklama miasta choć kontrowersyjna, to bardzo spodobała się odbiorcom.

Autorami projektu jest dwóch studentów szkoły reklamowej The Atomic Garden w Wilnie. Choć wymyślili go już w 2016 roku, to dopiero teraz została rozpromowana w mediach społecznościowych - przy okazji 695 urodzin miasta. Sami autorzy są zaskoczeni, bo nigdy nie publikowali go na żadnym portalu, tylko na stronie internetowej szkoły.