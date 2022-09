Wizyta księcia Karola w Tatrach. "Rzuciły się na niego dziewczęta"

Książę Karol w 2002 r. odwiedził Tatry. Po okolicy Morskiego Oka oprowadzał go ówczesny dyrektor TPN - Paweł Skawiński. Jak wspomina, w tym czasie nie było w górach wielu turystów, ale na trafili na kilka osób. - Jak wyszliśmy z samochodu, to rzuciły się na niego dziewczęta – jakieś turystki - opowiadał w programie "Newsroom WP". Przyznał, że przez to nagłe zdarzenie, książę nie zdążył zmienić butów ze skórzanych na trekkingowe. Skawiński stwierdził, że nie wyobraża sobie, by dziś ktoś znany w szczycie sezonu wybrał się nad Morskie Oko, bo jest za dużo ludzi. Ale tamto spotkanie z turystkami uznali wspólnie z księciem za sympatyczne zaskoczenie.

