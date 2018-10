Wizz Air likwiduje darmowy bagaż podręczny. Na pokład wniesiemy tylko mały plecak

Najpierw Ryanair, teraz Wizz Air. Od 1 listopada na pokład wniesiemy tylko mały plecak o wymiarach 40x30x20 cm.

Wizz Air – koniec z darmowym bagażem

Wizz Air– co wpłynęło na zmiany?

Zdaniem linii lotniczych Wizz Air likwidacja darmowego bagażu podręcznego jest spowodowana późnieniami związanymi z kwestiami bagażowymi, które mają wpływ na ponad 10 tysięcy lotów rocznie. Według danych przewoźnika obecnie co trzeci pasażer linii Wizz Air rezerwuje podróż trwającą… trzy dni lub krócej. Krótszy czas podróży sprawia, że pasażerowie chętnie pakują się w bardziej przemyślany sposób, a co za tym idzie, ich bagaże są lżejsze. Wiadomo, że co trzeci klient wykupił bagaż rejestrowany, natomiast co siódmy wybrał bagaż na kółkach, który mógł zabrać na pokład.