Włochy. Południowy Tyrol zaczyna przyjmować turystów

Restauracje, muzea i inne ośrodki kulturalne zostały otwarte 18 maja, zaś od tego tygodnia i hotele mogą ponownie zacząć przyjmować gości. Cześć z nich skorzysta z tego od razu, część wstrzymuje się z otwarciem do czerwca, skupiając się teraz do udoskonaleniu oferty pod kątem bezpieczeństwa.

- Ostatnie miesiące zasadniczo zmieniły nasze życie, a trudna sytuacja prawdopodobnie będzie nadal wpływać na nasze codzienne życie i nawyki. W Południowym Tyrolu chcemy z jeszcze większą siłą rozwijać ofertę turystyczną, stawiając na pierwszym miejscu naszych gości i ich bezpieczeństwo. Teraz z ufnością patrzymy w przyszłość i jesteśmy gotowi, by w bezpiecznych warunkach ponownie zachęcać ludzi do odkrywania piękna naszego regionu – mówi Wolfgang Töchterle, Dyrektor Marketingu IDM Südtirol, Biura Promocji Regionu.

• Obowiązuje zachowanie odległości 2 m od innych osób, za wyjątkiem osób należących do tego samego gospodarstwa domowego lub zakwaterowanych w tym samym pokoju. Przy zmniejszeniu dystansu obowiązuje noszenie maseczki ochronnej.

• W każdym obiekcie turystycznym musi być wystarczająca liczba stanowisk i akcesoriów do dezynfekcji.

• Szlaki turystyczne i kolejki linowe są otwierane jak co roku – w zależności od położenia i m.in. warunków pogodowych. Podczas wycieczek pieszych oraz rowerowych nie ma konieczności zakładania masek pod warunkiem, że nie jesteśmy w otoczeniu obcych ludzi. Kolejki linowe mogą przewozić maksymalnie 2/3 dopuszczalnej liczby pasażerów, a ci muszą mieć na sobie maski – po każdym przewozie kolejki są dezynfekowane.

• Wypożyczalnie rowerów w dolinach są już dostępne dla tury-stów. Na wyższych wysokościach będą otwierane zgodnie z co-rocznym planem i zależnie od pogody.

• Stoły w restauracjach i barach muszą być tak ustawione, aby zapewnić odległość dwóch metrów między siedzącymi bokiem i jednego metra między siedzącymi do siebie plecami. Kelnerzy muszą nosić maseczki ochronne, a stoły i przegrody muszą być czyszczone i dezynfekowane po każdym kliencie.