Wodną taksówką z wyspy na wyspę. Tutaj szybko zapomnisz o samochodach

Kiedy spędzamy wakacje w Portugalii, bardzo ważną rzeczą okazują się sposoby przemieszczania się pomiędzy kolejnymi atrakcjami turystycznymi. Zwłaszcza że wiele z nich znajduje się na wyspach. - Bardzo atrakcyjnym sposobem podróżowania są rejsy katamaranem - opowiadała w programie "Newsroom WP" Monika Sikorska, dziennikarka. - Koszt takiej podróży to, w zależności od dystansu, ok. 30 - 40 euro, co daje w przeliczeniu na złotówki jakieś 150 do 200 zł. Dziennikarka zwróciła również uwagę na świetne rozwiązanie, jakim są taksówki wodne. To prosty i zdecydowanie najszybszy sposób dotarcia na różne wyspy.