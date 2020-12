World Travel Awards. Wysyp nagród dla linii Emirates

Jednak to nie koniec nagród, jakie szefostwo tej linii odebrało w tym roku. Na początku listopada Emirates otrzymały również nagrody World Travel Awards w kategorii: najlepsza poczekalnia dla pasażerów klasa biznes na Bliskim Wschodzie, najlepsze program nagród wśród linii lotniczych na Bliskim Wschodzie oraz najlepsza strona internetowa dla podróżnych w tej części świata.

Safe Travel Barometer: "najbezpieczniejsze linie lotnicze na świecie w czasie COVID-19"

W ciągu ostatnich kilku tygodni przewoźnik otrzymał również inne znaczące nagrody, w tym cztery w Business Traveller Middle East Awards, tytuł najlepszej linii lotniczej 2020 w The Sun Travel Awards, tytuł najlepszej długodystansowej linii lotniczej w The Times i The Sunday Times Travel Awards. Oprócz tego, według Safe Travel Barometer, Emirates są oceniane jako najbezpieczniejsze linie lotnicze na świecie, biorąc pod uwagę obsługę podczas pandemii COVID-19.