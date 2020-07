Wrocław. Niezwykłe narodziny w zoo. Ratują zagrożony gatunek

Łaskunek jawajski - ratują zagrożony gatunek

We Wrocławiu radość jest ogromna. - Trudno w to uwierzyć, ale dzięki 5 tys. euro właśnie ratujemy cały gatunek! Właśnie tak rozumiemy naszą misję – ratować skutecznie gatunki mało znane, ale równie ważne dla środowiska jak te popularne. W tym wypadku mamy do czynienia z bardzo mało znanym zwierzęciem, a dzięki naszemu wsparciu uda się poznać genetykę, ekologię, rozród i zagrożenia łaskunka jawajskiego. To z kolei pozwoli lepiej go chronić. A mogliśmy to zrobić dzięki funduszowi ochrony, który powstał dzięki biletom "ZOO NA RATUNEK", czyli z setek złotówek, które nasi zwiedzający zdecydowali się ofiarować na ochronę przyrody. Bardzo wszystkim Wam Państwu dziękuję za to wsparcie i zachęcam do wybierania właśnie tego biletu podczas wizyt w naszym zoo. Zachęcam również do wspierania Fundacji DODO, bo naprawdę warto. Razem uratujemy wiele zwierząt – mówi Radosław Ratajszczak, prezes zarządu Zoo Wrocław.