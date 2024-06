Wtedy najlepiej zarezerwować urlop. "Mamy konkretne korzyści"

Wiele osób, planujących zagraniczne urlopy, zastanawia się, czy lepiej rezerwować wycieczki z dużym wyprzedzeniem, czy czekać na oferty last minute. Marzena German z Wakacje.pl, zdradziła, która opcja jest lepsza. - Mamy konkretne korzyści związane z tym, że wcześniej dokonujemy rezerwacji. Przede wszystkim rabaty cenowe - powiedziała w programie "Newsroom WP". - Oferta last minute nie jest już w tej chwili ofertą, która będzie miała niższą cenę (...) Są one tylko dla osób, które są bardzo elastyczne - dodała.

Rozwiń