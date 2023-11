Wybierali się w luksusowy rejs. W jednej chwili marzenia legły w gruzach

Turyści mieli odbyć przygodę życia podczas rejsu ekskluzywnym wycieczkowcem, organizowanym przez Royal Caribbean Criuse. Rejs Quantum of the Seas po południowym Pacyfiku mieli rozpocząć we wtorek 28 listopada br. Wszystko jednak zmieniło się chwilę przed planowaną godziną odpłynięcia z portu. Pasażerowie dowiedzieli się, że nie ma dla nich kabin na statku.