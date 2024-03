Wybrał się w podróż w nieoczywiste miejsce. "Jeden z najbardziej fascynujących krajów"

Paweł Kunz, dziennikarz i podróżnik, wybrał się na wyprawę do wyjątkowego miejsca, które nie zostało jeszcze ogarnięte masową turystyką. - Pakistan to jeden z najbardziej fascynujących krajów dla turysty, który szuka czegoś innego niż klasyczne destynacje podróżnicze - przyznał Kunz w programie "Newsroom WP". - Jeśli ktoś nie boi się wchodzić w interakcje z lokalnymi mieszkańcami i czerpać pełnymi garściami z takiego eksplorowania oryginalnego kraju, to poczuje się tu jak u siebie w domu - dodał. Powiedział także, jakie dokumenty są niezbędne, aby móc się udać do Pakistanu.