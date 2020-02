Wybrali najlepsze hostele na świecie. Są dwa z Polski

Portal Hostelworld przyznał nagrody dla najlepszych hosteli na świecie. Niektóre robią ogromne wrażenie. Mają wypasione tarasy i darmowe rozrywki, albo są zaskakująco tanie.

Hostelworld to portal, na którym można znaleźć oferty noclegów z całego świata. Co roku przyznaje nagrody dla najlepszych obiektów - The World's Best Hostels, zwane też Hoscarami.