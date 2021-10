Wybuch wulkanu na wyspie La Palma sprawił, że spore rzesze turystów zaczęły przybywać na wyspę, by zobaczyć to wyjątkowe zjawisko. Jak twierdzi Marzena German z portalu Wakacje.pl, to niszowa gałąź turystyki. W programie WP "Newsroom" opowiedziała także, jak wybuch wulkanu wpłynął na zainteresowanie wycieczkami na Wyspy Kanaryjskie.