Wycieczka do Kenii – niezapomniane wakacje na safari

Każdy, kto widział choć fragment filmu "Pożegnanie z Afryką", z pewnością marzył o wyjeździe do Kenii. Zapierające dech w piersiach widoki, różnorodność przyrody i fascynujące, dzikie zwierzęta - kto nie chciałby doznać tego na własnej skórze? Zapraszamy więc do Kenii na niezapomniane safari.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Najlepsze miesiące na wyjazd do Kenii to czerwiec oraz okres pomiędzy grudniem i marcem (Materiały prasowe)

Wycieczka do Kenii

Różne miejsca na wyjazd mają różne opinie. Zawsze znajdą się osoby, którym nie pasowała pogoda, nie smakowało jedzenie albo nie odpowiadał typ wypoczynku. Ale naprawdę trudno znaleźć negatywną opinię na temat Kenii. Wakacje w Kenii, jeśli tylko zorganizowane prawidłowo, to właśnie ten wyjazd, który zapamiętamy do końca naszego życia.

Wakacje w Kenii w 2019 roku? Jeśli już, to tylko w wydaniu all inclusive. Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, ale bez troszczenia się o kwestie takie jak transport, hotele czy ubezpieczenia, wybierzmy zorganizowaną wycieczkę do Kenii – oczywiście na safari. W biurach podróży tego typu wycieczek jest naprawdę sporo!

Kenia - kiedy jechać?

Ale zanim zaczniemy pakować walizki, wyobrażając sobie jak w terenowym aucie mkniemy przez sawannę, zapoznajmy się z kilkoma podstawowymi informacjami na temat tego malowniczego miejsca. Niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniego terminu. Kenia to równikowy kraj o dość długich porach deszczowych. Pogoda w Kenii jest wtedy niezbyt sprzyjająca. Najlepsze miesiące na wyjazd do Kenii to czerwiec oraz okres pomiędzy grudniem i marcem. Kuszącą wydaje się zwłaszcza ta druga opcja, kiedy w Polsce nie czeka nas nic poza zimnem, wiatrem i śniegiem (lub co gorsza, deszczem). Dlatego jeśli natrafimy na przykład na ofertę wycieczki do Kenii last minute, upewnijmy się, że termin jej wyjazdu nie wypada w porę deszczową.

Kenia – niezbędne informacje

Inne niezbędne informacje dotyczące Kenii dotyczą kwestii waluty i wizy. W Kenii obowiązuje szyling kenijski. Jedna złotówka to ponad 25 szylingów. Jednakże nie wymienimy złotówek na kenijska walutę w Polsce. Najlepszym pomysłem jest wzięcie ze sobą dolarów lub euro i wymiana ich już na miejscu. Warto spakować także trochę dodatkowych dolarów w jak najmniejszych nominałach – posłużą nam one za napiwki, które w Kenii są prawdziwą koniecznością. Gotówkę możemy także wypłacać z licznych bankomatów. Pamiętajmy jednak, że nie każda karta może być przez nie obsługiwana, a transakcja może generować dodatkowe koszty.

Jeśli zaś chodzi o wizę, to wymagana jest tak zwana wiza pobytowa. Otrzymamy ją na miejscu w Kenii. Nie wolno zapomnieć, że nasz paszport musi być ważny na minimum 6 miesięcy, licząc od daty powrotu. Jeśli chodzi o minimalny czas, który pozwoli nam na odwiedzenie wszystkich interesujących nas miejsc i wszelkich atrakcji, to zależy on od typu wyjazdu. Wycieczki zorganizowane, które zamykają się w 7-9 dniach, pozwolą nam sprawnie poznać ten kraj. Zwiedzanie na własną rękę może wymagać od nas zaplanowania dłuższego urlopu. Jeśli zdecydujemy się na wyjazd organizowany przez biuro podróży, sprawdźmy ofertę wycieczek fakultatywnych. Za niewielką dopłatą możemy wybrać się chociażby na piękne, kenijskie plaże.

Wakacje w Kenii – bezpieczeństwo

Wiele mówi się na temat bezpieczeństwa w Kenii – złodziei, kieszonkowców, naciągaczy. Większości niepewnych sytuacji unikniemy poruszając się z grupą i pod opieką doświadczonego przewodnika/opiekuna wycieczki. Ale jest takie niebezpieczeństwo, przed którym możemy uchronić się jedynie my sami. Choroby.

Wycieczka do Kenii wymaga od nas szczepień. Co prawda brak szczepień na obowiązkowej liście polskiego MSZ, ale wiele jest zalecanych. Jakie choroby czyhają na nas w Kenii? Między innymi malaria czy żółta febra. Tę pierwszą wyeliminujemy przyjmując przed, w trakcie wyjazdu i jeszcze przez dwa tygodnie po powrocie środki antymalaryczne. Natomiast ochrona przed febrą wymaga szczepionki. Najlepiej przyjąć ja na około 10 dni przed wyjazdem. Inne choroby, na które warto się zaszczepić to tyfus, polio, wścieklizna, tężec oraz wirusowe zapalenie wątroby typu A i B.

Pamiętajmy także, aby nie pić wody z kranu, nie jeść niemytych warzyw i owoców i nie korzystać z wody niewiadomego pochodzenia. Ze względu na spore problemy Kenii z wirusem HIV, odradza się także nawiązywania na miejscu wszelkich kontaktów seksualnych. Weźmy ze sobą leki antyseptyczne na okazję jakichkolwiek skaleczeń i wykupmy lepsze ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ opieka medyczna w Kenii jest dość droga.

Ile kosztuje wycieczka do Kenii?