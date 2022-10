Wycieczkę warto kupić z wyprzedzeniem. "Mamy pewność, że ta cena się nie zmieni"

Wielu turystów nie kupuje wycieczek z wyprzedzeniem, ponieważ boją się, że będą musieli - m.in. w związku z rosnącą inflacją - dopłacać przed samym wyjazdem. Jak się okazuje, wystarczy skorzystać z tzw. gwarancji ceny i nie trzeba się o to martwić, a przy okazji zaoszczędzimy korzystając z promocji first minute. - Możemy - korzystając z przedsprzedaży - skorzystać też z oferty gwarancji ceny, więc wtedy mamy tę pewność, że ta cena się nie zmieni. To jest ta ucieczka przed inflacją. Takie zabezpieczenie - tłumaczyła w programie "Newsroom" WP Marzena German z Wakacje.pl. Co więcej, ekspertka wyjaśniła, że zawsze możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie. - Mechanizmów zabezpieczających nas na wypadek zmiany planów jest bardzo dużo - dodała.