Wycieczki z biura podróży czy wyprawy na własną rękę? Co będzie lepsze?

Wybierając się w podróż do innego kraju, wcale nie jesteśmy ograniczeni do spędzenia całego tygodnia lub dwóch w jednym kurorcie. Oczywiście, znajdą się fani wylegiwania się na plaży, by jednak poznać kulturę i najważniejsze atrakcje kraju, w którym się znajdujemy, warto wybrać się nieco dalej. Pomogą w tym wycieczki fakultatywne lub podróże na własną rękę.

Podczas wakacji warto ruszyć się z kurortu

Opcjonalne wypady do innych miejscowości czy miejsc wartych zainteresowania to doskonała opcja na spędzenie wolnego czasu. Nie każdy będzie chciał jednak korzystać z wycieczek oferowanych przez hotel. Tego typu wyjazdy organizowane są przede wszystkim dla osób, które odwiedzają dany kraj po raz pierwszy i nie do końca wiedzą, które atrakcje są godne zobaczenia i jak się do nich dostać. W tym wypadku wszystko jest już z góry zaplanowane. Oczywiście oznacza to bardzo małą elastyczność jeśli chodzi o cel podróży, dlatego osoby, które jeżdżą w jedno miejsce corocznie, mogą poczuć się tym nieco skrępowane, jeśli znają już część miejsc, przez które będzie przejeżdżał autokar. Z drugiej strony przygotowania do samodzielnej wycieczki są o wiele bardziej angażujące. Trzeba przecież znaleźć transport, zadbać o zakup biletów, a także mieć dobrą orientację jeśli chodzi o miasto i jego zabytki.

Albański raj

Przykładowo wybierając się w podróż do Albanii, podczas wycieczki fakultatywnej możesz zwiedzić ruiny starogreckiego miasta Apolonii, które zostało założone około 600 lat p.n.e. Dotychczas odnaleziono całkiem sporo miejskich zabudowań, między innymi dawną siedzibę władz miasta, drobny teatr, a także resztki łuku triumfalnego. Osoby pragnące czegoś więcej niż tylko zwiedzania ruin, mogą wybrać się do winiarni Cobo, gdzie będą miały okazje do spróbowania prawdziwych albańskich potraw. Dobrą alternatywą jest również wycieczka wokół jeziora Ochrydzkiego, łącznie z pobliskimi miejscowościami i klasztorami. Wszystko to można zwiedzić na własną rękę, miejsce docelowe zależy od tego, jak bardzo chcesz zaangażować się w wyjazd.

Odkrywaj okoliczne wyspy

Wakacje na jednej z greckich wysp nie oznaczają, że trzeba spędzić cały urlop niczym Robinson Crusoe. Wśród atrakcji oferowanych przez hotele na Rodos znajdzie się między innymi rejs na wyspę Symi, która słynie ze znajdującego się na nim klasztoru Archanioła Michała. Rokrocznie przyjeżdżają do niego pielgrzymki z całej Grecji. Na uwagę zasługuje też pięknie zdobiona wieża zegarowa, której misterne zdobienia wyróżniają się spośród innych okolicznych budowli. Stamtąd już tylko rzut beretem do Marmaris i tamtejszego bazaru. W tym miejscu kupisz wspaniałe, orientalne pamiątki prosto z tureckiego wybrzeża.

Być w Egipcie i nie widzieć piramid?

Osoby, które lubią nurkować, często wybierają egipską Hurghadę ze względu na wspaniałą rafę koralową, która jest jedną z najpiękniejszych na świecie. By znaleźć wspaniałe widoki, trzeba jednak opuścić kontynent i wyruszyć na jedną z pobliskich wysp. Mahmya jest doskonałą bazą wypadową dla nurków. Będąc nad Morzem Czerwonym, nie trzeba jednak rezygnować z widoku piramid. Wystarczy wybrać się na kilkugodzinną wycieczkę do Kairu, podczas której będzie okazja zobaczyć piramidy i jeden z najsłynniejszych posągów świata – Sfinksa. Należy pamiętać, że między Hurghadą a Kairem jest około 450 kilometrów drogi wzdłuż Zatoki Sueskiej. Nie każdy ma ochotę marnować pół dnia wakacji na siedzenie w samochodzie. Oczywiście, można zdecydować się na samolot, ale wtedy podróż będzie nieco droższa.

Podsumowując, wycieczki fakultatywne to dodatkowy wydatek, ale lepiej odwiedzić pobliskie interesujące miejsca, niż przez cały tydzień nie ruszać się kurortu. Wakacje trwają tylko tydzień, dlatego warto w tym czasie zwiedzić jak najwięcej miejsc. Czy będzie to wycieczka organizowana przez hotel, czy samodzielne przygody, to zależy już tylko od upodobań.