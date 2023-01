Wycieczki znacznie podrożały, ale... "można znaleźć perełki"

Polacy chętnie wybierają się na ferie za granicę. Nie ma jednak wątpliwości, że by wypocząć z dala od Polski trzeba w ty roku wydać znacznie więcej nić rok temu. - Widzimy różnice w cenach, które wynikają oczywiście ze wzrostu kosztów prowadzenia działalności i zorganizowania wycieczek - mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German z portalu Wakacje.pl. - Wzrosty kosztów rok do roku w zależności od kierunku i standardu hotelu wahają się od kilkunastu procent w górę. Ekspertka zdradziła też sposób na to, jak zaoszczędzić podczas rezerwacji. Dowiecie się o tym z materiału wideo. - Można znaleźć perełki - zachęcała.

