Wydajemy tyle samo. Ale wyjeżdżamy na krócej

Do wyjazdów na wakacje Polaków nie zniechęcają wyższe ceny wycieczek. Znaleźli sposób i na to. Wydają tyle samo, ale wyjeżdżają na krócej. Tę tendencję potwierdza Marzena German z Wakacje.pl. - Rośnie popularność niestandardowych wyjazdów w kontekście pobytu. Zamiast na dwa tygodnie jedziemy np. na 10 dni. To jeden ze sposobów, by trochę zaoszczędzić. W przypadku bliższych kierunków turyści chętnie decydują się np. na wycieczki pięciodniowe zamiast tygodniowe.

