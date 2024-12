Wyjątkowe miejsce w Gnieźnie. Tam wciąż wszystko robione jest ręcznie

W fabrykach bombek można poczuć prawdziwy, świąteczny klimat. Odwiedziliśmy te w Gnieźnie, aby zobaczyć, jak produkowane są choinkowe ozdoby. Pierwszym etapem jest wydmuchiwanie kształtu ze szkła, kolejne to srebrzenie, lakierowanie i dekorowanie. Co ciekawe, w gnieźnieńskich fabrykach proces tworzenia bombek na żadnym etapie nie jest zautomatyzowany - wszystko robi się ręcznie. Turyści mogą także sami spróbować swoich sił. Koszt wzięcia udziału w warsztatach waha się od 45 do 80 zł od osoby. Anita Pawlak z fabryki bombek Bolglass zdradziła w rozmowie z WP Turystyka, jak w tym roku modnie udekorować świąteczne drzewko.

Rozwiń