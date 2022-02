Wyjątkowe narodziny w Warszawie. Na świat przyszedł leniuchowiec dwupalczasty

Leniuchowce

Leniuchowce to bardzo skryte zwierzęta, więc ich zaloty jest niezwykle trudno zauważyć, mimo że mogą trwać nawet 40 godzin. Ciąża u tych zwierząt trwa 263 dni, samica rodzi młode w pozycji w jakiej normalnie przebywa na drzewie, czyli podwieszona na gałęzi "do góry nogami". Rodzi się jeden maluszek, który przyczepia się do włosów na piersi i brzuchu swojej mamy.