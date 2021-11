Wrocław znów zadziwia. Niezwykłe narodziny w zoo

Cztery jaszczurki ostrobrzuche przyjechały do wrocławskiego zoo w październiku 2018 roku. Do dziś to jedyne w Polsce pary tego gatunku. Na świecie mieszkają tylko 54 osobniki w 27 ogrodach zoologicznych. Wrocławski przychówek, który wykluł się 10 września br., to kolejny etap w rozwoju populacji, która ma zabezpieczyć te jaszczurki przed całkowitym wyginięciem.