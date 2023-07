Wyjątkowe wydarzenie w Gdańsku. "Można świetnie się bawić"

Od 22 lipca br. w Gdańsku trwa 763. Jarmark św. Dominika, który przyciąga tłumy turystów. Nie ma co się dziwić, bowiem atrakcji jest co niemiara i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski, zaczęła spacer po jarmarku od strefy gastronomicznej. - Mamy tutaj przedstawicieli kuchni węgierskiej, tureckiej, greckiej, a także polskiej - mówiła w programie "Newsroom WP". - Nie brakuje straganów, które oferują rękodzieła. Można również nabyć rozmaite wyroby z bursztynów - dodała. Dziennikarka WP wspomniała także o części kulturalno-artystycznej, bowiem w Gdańsku, jak co roku, odbędzie się wiele ciekawych imprez i koncertów.