Wyjątkowy kraj na drugim końcu świata. Na zwiedzenie nie wystarczy jeden urlop

Australia to turystyczne marzenie wielu Polaków. Ile czasu potrzeba na zwiedzenie tak różnorodnego kraju? - Trzeba pamiętać o tym, jaka Australia jest ogromna. Prawdę mówiąc, jeśli ktoś ma do dyspozycji klasyczny urlop, czyli dwa-trzy tygodnie, to na pewno będzie musiał ograniczyć się do jednego, maksymalnie dwóch regionów - radzi w programie "Newsroom WP" Sylwia Król, dziennikarka WP Turystyka. Jej zdaniem Australia ma wiele do zaoferowania i można ją zwiedzać znacznie dłużej.

