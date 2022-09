Wyjątkowy region Polski. "Ceny niskie jak przed pandemią"

Dziennikarka WP Turystyka - Monika Sikorska - wybrała się na Podkarpacie. Co ją zaskoczyło? Nie tylko widoki, ale przede wszystkim ceny! Zdaniem Moniki, są wciąż takie jak przed pandemią. - Tutaj ceny są nadal w miarę niskie. Domek dla sześciu osób kosztuje 380 zł - opowiadała w programie "Newsroom WP". Dodała też, że w restauracjach jedzenie nie jest drogie, a produkty ekologiczne dostępne w tym regionie są naprawę wyjątkowe. Czy potrzeba jeszcze więcej argumentów, żeby przekonać was do wizyty na Podkarpaciu?

