Wyjazd świąteczno-noworoczny? Rodzina zapłaci nawet 12,9 tys. zł

Polacy chętnie wyjeżdżają w okresie świąteczno-noworocznym, szczególnie w miejsca, gdzie mogą liczyć na wyższe temperatury niż w naszym kraju. Jak się okazuje, ceny wyjazdów są dość zróżnicowane. - Zdecydowanie najkorzystniej w tym okresie świąteczno-noworocznym wychodzi Malta. Możemy znaleźć ceny takie jak 1,7 tys. zł od osoby. Natomiast jeżeli patrzymy na Egipt, to jest już to raczej wydatek rzędu 3 tys. zł - mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. Jak dodała ekspertka, wyjazd dla całej rodziny, np. do wspomnianego Egiptu, będzie kosztował ok. 12,9 zł.

