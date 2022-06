Wyjazdy na Boże Ciało droższe od majówki? Ekspert nie pozostawia złudzeń

W dobie szalejącej inflacji wiele osób zastanawia się, czy podróże - również te krajowe - będą jeszcze droższe. Czy, aby spędzić czerwcowy długi weekend poza domem, trzeba będzie sięgnąć głęboko do kieszeni? - Ten wzrost cen - mimo że majówka nie była dawno temu - jest zauważalny - mówił w programie Newsroom WP Tomasz Machała, prezes Nocowanie.pl. Jak tłumaczy ekspert, średnia cena wzrosła tylko o kilka złotych - koszt jednego noclegu podczas majówki było to ok. 82 zł, a w przypadku nadchodzącego długiego weekendu to ok. 88 zł. - Polacy na to reagują albo szukając tańszej bazy noclegowej, albo skracając pobyty [...] Pieniądze na wyjazd są mniej więcej te same, ale ponieważ jest drożej, to musimy wyjeżdżać na krócej - wyjaśnia Machała.

Rozwiń