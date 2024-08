Wykorzystują ostatnie dni wakacji. Tłumy ruszają w jednym kierunku

Słoneczna pogoda i wysokie temperatury powietrza zachęcają do tego, aby wykorzystać ostatnie dni tegorocznych wakacji. Polacy chętnie udają się więc na Półwysep Helski. Na dworcu w Gdyni widać sporo urlopowiczów, wybierających się właśnie w tym kierunku. W tłumie dostrzec można także rodziny z dziećmi, wyposażonymi w sprzęt plażowy. Bilet z Gdyni do Helu kosztuje jedynie 20 zł, a podróż zajmuje ok. 1,5 godz., co dodatkowo zachęca do odwiedzenia tego malowniczego zakątka Polski.