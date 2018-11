Wykrywacz kłamstw na lotniskach w Europie. Zapyta o nietypowe szczegóły

Już niedługo na europejskich lotniskach może zniknąć tradycyjna kontrola bezpieczeństwa. Zastąpi ją częściowo wykrywacz kłamstw, sterowany przez sztuczną inteligencję. Zapyta nie tylko o kierunek podróży.

Dotychczas bezpieczeństwa i kontroli granicznej na lotniskach pilnowały przeszkolone do tego osoby. Jednak jak przystało na XXI wiek, już wkrótce może zastąpić je maszyna. I to nie byle jaka, bo wykrywacz kłamstw.

iBorderCtrl, czyli wirtualny strażnik napędzany sztuczną inteligencją, zajmie się kontrolowaniem podróżnych na większości lotnisk w Europie. Jak będzie działał? Najpierw trzeba będzie skorzystać z aplikacji online i za jej pomocą przesłać zdjęcie z paszportu, wizy itp. oraz inne dokumenty, które pozwalają na przekroczenie granicy. Następnie wirtualny strażnik z ekranu będzie zadawać szereg pytań, na które trzeba będzie odpowiadać prosto do kamery. Będą to pytania o dane osobowe i podróż. Może nawet zapytać o to, kto za podróż zapłacił!