Wymuszali od turystów po 100 euro za jedno zdjęcie. Teraz mają problem

Jak opisuje włoska gazeta, wszystko zaczynało się niewinnie. Mężczyźni w strojach centurionów przechadzali się wokół Koloseum i zachęcali turystów, by zrobili sobie z nimi zdjęcie. Następnie żądali za to pieniędzy - czasem kilkudziesięciu, a czasem nawet stu euro. W przypadku odmowy stawali się agresywni i grozili turystom. Gdy ci tłumaczyli się, że nie mają gotówki, to byli eskortowani do bankomatu, by wypłacić pieniądze.