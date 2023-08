Rzym zmaga się z poważnym problemem. Hotelarze ostrzegają

Serie aresztowań

W ostatnich dniach szczytu sezonu turystycznego dokonano serii aresztowań w historycznym centrum Wiecznego Miasta, między innymi na placu Hiszpańskim, placu Weneckim, koło fontanny di Trevi, Koloseum i w rejonie Watykanu oraz dworca kolejowego Termini. To we wszystkich tych miejscach dochodzi do kradzieży - nie tylko przy zabytkach, ale także w środkach komunikacji i w restauracjach.