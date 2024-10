Wyprawa po uzdrowiskach Kotliny Kłodzkiej. Znajdziesz tu prawdziwe perełki

Poznajcie Kotlinę Kłodzką, magiczny region w sercu Sudetów, pełen zapierających dech w piersiach krajobrazów, uzdrowisk i historycznych miasteczek. Choć ostatnia powódź wyrządziła tu wiele szkód, sporo miejsc pozostało nienaruszonych. Warto wybrać się tu o każdej porze roku, bo niezależnie od pogody Kotlina Kłodzka ma do zaoferowania naprawdę sporo. W tym odcinku „W Polskę na weekend” zabieramy was w podróż po wyjątkowych uzdrowiskach: odkryjecie uroki Kudowy-Zdroju i Polanicy-Zdroju, a także odwiedzicie Duszniki-Zdrój. W Lądku-Zdroju zanurzycie się w najpiękniejszym basenie termalnym w Polsce. Nie zabraknie też wizyty w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, „Śląskiej Jerozolimie” z niezwykłą ruchomą szopką oraz w japońskim ogrodzie w Starej Morawie. A to tylko część atrakcji.

