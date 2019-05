Wyspa Ghoramara znika pod wodą. Mieszkańcy spodziewają się najgorszego

Zmiany klimatyczne przybierają coraz bardziej realną postać. W ich wyniku jedna z wysp położona w Zatoce Bengalskiej może zniknąć z powierzchni ziemi. Mieszkańcy są przerażeni. Są świadomi, że niebawem mogą stać się bezdomni.

Obecnie na wyspie mieszka ok. 4 tys. osób. To zaledwie garstka, ok. 10 proc. jeszcze niedawno żyjących tu ludzi. Tysiące z nich przeniosło się już w ostatnich latach na wyspę Sagar, największą w tym rejonie, albo do Kakdwip, miasta w kontynentalnej części Indii. Są świadomi, że tego procesu nie da się powstrzymać, więc stopniowo zmieniają miejsce zamieszkania.