"Zagajnik miłości", czyli serce w… rzepaku. Malownicza atrakcja na Dolnym Śląsku

W miejscowości Skarszyn znajduje się bajeczny zagajnik, który wygląda tak niezwykle, że część osób jest przekonanych, że to fotomontaż. Jednak "leśne serce", ulokowane pośród milionów kwiatów rzepaku, jest jak najbardziej prawdziwe. Spójrzcie, jak wspaniale się prezentuje.

Informacja o niewielkim skupisku drzew w kształcie serca, znajdującym się 10 km od Trzebnicy i ok. 20 km od Wrocławia, w ostatnich dniach dociera do wszystkich zakątków Polski. Trudno się dziwić, ponieważ miejsce to budzi zachwyt wielu osób.