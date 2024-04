Wyspa pełna niebezpiecznych gatunków. "Jest trochę rzeczy, które chcą cię zabić"

Tasmania, czyli wyspa u południowo-wschodnich wybrzeży kontynentu australijskiego, to bez wątpienia ciekawe miejsce. Można tam spotkać wiele imponujących, ale także niebezpiecznych zwierząt. - To miejsce, wyjątkowe, odizolowane. Jeśli chodzi o gatunki to przede wszystkim tasmański diabeł, który ostał się tylko na Tasmanii (...). Należy wspomnieć, że często zarówno zwierzęta, jak i rośliny są mocno niesprzyjające człowiekowi. Nie można zapominać, że jest to miejsce, gdzie żyje 21 z 25 najbardziej jadowitych węży na świecie - powiedział, w programie "Newsroom WP" Tomasz Gorazdowski, dziennikarz z Radia 357, który właśnie podróżuje po Australii. - Kiedy jest się tutaj już któryś raz, to z pewnym dystansem podchodzi się do tego, że jest tutaj trochę rzeczy, które chcą cię zabić - podsumował.