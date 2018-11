Wyspa rozpusty. Kolejna edycja kontrowersyjnej imprezy

Seks, narkotyki i morze alkoholu – tak w skrócie można opisać wycieczkę o nazwie Sex Island. Właściciele firmy wprost przyznają, jakie "atrakcje" czekają na uczestników kontrowersyjnej imprezy. Jest ona ostro krytykowana przez kolumbijski rząd.

Wydawałoby się, że tego typu imprezy są dyskretne, owiane tajemnicą, a informacje o nich docierają tylko do wąskiej grupy konsumentów. Jednak południowoamerykańskie przedsiębiorstwo wprost przyznaje, co czeka osoby (a ściślej mężczyzn, bo to właśnie do nich skierowana jest oferta), które zdecydują się popłynąć.