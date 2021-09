Wyspy Dziewicze. Inne oblicze USA

Na St. Croix fani historii mogą poczuć atmosferę minionych wieków w porcie Christiansted, dawnej stolicy Duńskich Indii Zachodnich, i w strzegącym go forcie Christiansvaern. Ci, którym bliższa jest natura, poza plażowaniem mogą wybrać się do Buck Island Reef National Monument, by nurkować na rafie koralowej, albo podziwiać tropikalną faunę w George Village Botanical Garden.