Wyspy europejskie. Wakacyjny Indeks Cen

Porównano ceny blisko miliona domów i apartamentów na wynajem na najpopularniejszych europejskich wyspach. Dzięki temu powstał Wakacyjny Indeks Cen. Możemy się z niego np. dowiedzieć, że Baleary pod względem zakwaterowania są o wiele droższe niż Wyspy Kanaryjskie.

Na portugalskiej Maderze tydzień wakacji wraz z przelotem dla jednej osoby wyniesie średnio 2167 zł, podczas gdy podobny urlop na Mykonos w Grecji to koszt aż 7910 zł (!). To dlatego wiele hoteli i apartamentów na tej wyspie zostało stworzonych z myślą o majętnych klientach. Tak duża różnica cen w obu lokalizacjach pokazuje, że warto przyjrzeć się bliżej kierunkom i szczegółowym cenom planując wakacyjny wyjazd latem 2018 roku.

Sardynia, Ischia i Elba w sezonie drożeją najszybciej

Tak jak podpowiada nam intuicja, podczas wakacji w większości wyspiarskich lokalizacji ceny rosną, osiągając swój punkt kulminacyjny w sierpniu. Warto jednak wiedzieć, gdzie w tym roku ceny zmieniają się nieznacznie, a gdzie należy przygotować się na prawie dwukrotny ich wzrost pomiędzy czerwcem i sierpniem. Tego lata, najbardziej drożeją włoskie wyspy: Sardynia , Ischia oraz Elba , na których w sierpniu będzie drożej o średnio 75 proc. Znacząco droższa w szczycie sezonu będzie również Minorka (65,5 proc. drożej), Korsyka (58% drożej) i Capri (56 proc. drożej). Co więcej, noclegi na aż 18 z 28 zbadanych wysp będą droższe co najmniej o 20 proc. w przypadku rezerwacji na sierpień.

Lanzarote marzeniem łowców okazji w szczycie sezonu

Jednak nawet w najgorętszym punkcie sezonu, łowcy okazji znajdą kierunki w świetnej cenie. Zaskakująco, warto wybrać tropikalne wręcz Lanzarote w sezonie wysokim, gdyż w przeciwieństwie do większości wakacyjnych destynacji, cena noclegów w sierpniu jest tu niższa o 15 proc. w stosunku do czerwca i wynosi średnio 571 zł za dobę w domu lub apartamencie dla 4 osób. Dodatkowo można tu liczyć na świetną pogodę – średnią dobową temperaturę powietrza na poziomie 24 st. C, brak opadów oraz orzeźwiającą bryzę Oceanu Atlantyckiego.