Wyszła z sekty i zamieszkała w vanie. Teraz namawia Polaków do zmian

Pola żyje poza systemem i korzysta z wiedzy, za której posiadanie kiedyś w najgorszym wypadku groziłoby jej nawet spalenie na stosie. I choć nie jest czarownicą, to na magii trochę się zna. Chodzi o magię kryształów i ich uzdrawiające właściwości. W rozmowie z Moniką Sikorską opowiada o tym, dokąd zaprowadziła ją pasja do kamieni oraz jak wygląda jej codziennie życie. Dziś mieszka w vanie, funkcjonuje w poliamorycznym związku i nie przejmuje się tym, co myślą o niej Polacy.