Zadar. Dlaczego warto się tam wybrać?

Z Polski do chorwackiego Zadaru można dolecieć w półtorej godziny. To idealne miasto na city break. Ma wszystko to, czego spragniony wypoczynku turysta potrzebuje. W programie WP "Newsroom" Zadarem zachwycała się dziennikarka Monika Sikorska. - Myślałam, że to oklepane miejsce, bo jeździ tu mnóstwo Polaków, więc nie będzie tutaj nic ciekawego. Zaskoczyłam się bardzo pozytywnie - opowiadała. Zdradziła też co warto zobaczyć na miejscu i z jakiej atrakcji wodnej skorzystać.

