Zagrożenie lawinowe w Bieszczadach. Warto pamiętać o jednym

- W położonych niżej miejscowościach leży od 25 do 35 cm śniegu. Termometry pokazują, m.in. w Cisnej i w Ustrzykach Górnych, od zera st. C. do trzech stopni mrozu. Wieje słaby wiatr - mówił w rozmowie z agencją PAP ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jakub Dąbrowski.