Zagrożenie lawinowe w Tatrach. Niektóre szlaki zamknięte

TPN apeluje do turystów o rozwagę. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, warunki są trudne do uprawiania turystyki. Szlaki są twarde i bardzo mocno oblodzone, a miejscami także zasypane śniegiem. Bardzo śliskie są skróty na drodze do Morskiego Oka.

Lawiny mogą schodzić przede wszystkim na stromych stokach. (Pixabay.com, Fot: michalin5)

Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że lawiny mogą schodzić przede wszystkim na stromych stokach. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają nie tylko o rozwadze podczas spacerów po szlakach, ale także o szybko zapadającym o tej porze roku zmroku i o konieczności posiadania sprzętu i niezbędnego doświadczenia, jeżeli chcemy iść w wyższe partie gór. "W wyższych partiach Tatr szlaki miejscami są zawiane i występują zaspy, a śnieg wywiany jest do twardego, zlodowaciałego podłoża. Do uprawiania turystyki w tej części Tatr niezbędny jest sprzęt zimowy, a w części reglowej polecamy używanie podkładek antypoślizgowych lub raczków" - czytamy na stronie TPN. Przed wyjściem w góry należy koniecznie też sprawdzić prognozę pogody.

Pracownicy TPN nie chcą też powtórki sprzed dwóch tygodni, gdy grupa turystów utknęła na szlaku z Morskiego Oka, bo bała się wrócić po ciemku). Dlatego przed wycieczką na Morskie Oko warto pamiętać też, że ostatni kurs wozów konnych w dół, z Włosienicy na Palenicę Białczańską, jest o godz. 16.30. - Zimą na tym szlaku trzeba być przygotowanym choć w minimalnym stopniu. Mieć latarkę i odpowiednie buty - mówi mł. asp. Krzysztof Waksmundzki, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji. - A decyzję o wyjściu nad Morskie Oko trzeba podejmować wcześnie rano.

Ponadto podczas wyprawy w góry pamiętajmy, że w wielu miejscach trwa zrywka i wywóz drewna oraz inne prace leśne. Zalecana jest tam szczególna ostrożność i stosowanie się do poleceń pracowników parku. Ale to nie wszystko. W Dolinie Starorobociańskiej, szlak jest całkowicie zamknięty z powodu powalonych drzew, które uniemożliwiają przejście. Na czarnym szlaku do Doliny Pięciu Stawów Polskich wyznaczone jest zimowe obejście za Kopą. Zamknięty jest też szlak narciarski od schroniska w Dolinie Chochołowskiej do szlaku turystycznego poniżej Bobrowieckiej Przełęczy. Wszelkie aktualne informacje dostepne są na stronie internetowej TPN.

Turyści wybierający się w Tatry Słowackie powinni wiedzieć, że do 15 czerwca zamknięte są tamtejsze szlaki turystyczne powyżej schronisk. Akcje ratunkowe w słowackich górach są płatne. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia, dotyczy to również osób wędrujących szlakami granicznymi.